Путин: Российские авиапроизводители должны занять освободившуюся нишу

Путин заявил, что российские авиапроизводители должны занять освободившуюся нишу
Российские авиапроизводители должны успеть занять освободившуюся нишу, пока на рынок РФ не вернулись их зарубежные конкуренты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
Руководитель госкорпорации доложил о росте выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиатехники. Он, в частности, упомянул планы серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214, отметив, что эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным самолетам.
"Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу, - подчеркнул Путин. - Обязательно надо это сделать".
Президент отметил, что "надо сделать [это] до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого". Чемезов согласился: "Нам надо успеть вперед них". "Да, это точно", - подтвердил Путин.
Об основных проектах в авиастроении
Чемезов сообщил, что объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год, а SSJ 100 с российским двигателями ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень производства в 20 самолетов в год.
"К 2025 году мы будем серийно производить 10 машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов", - отметил он.
Что касается самолета МС-21, то, по словам Чемезова, его производство начнется в 2024 году, планируется передать российским авиакомпаниям первые шесть серийных самолетов.