В Подмосковье реализовали инвестпроект импортозамещения в электронной промышленности

"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Подмосковье в первом полугодии 2023 года выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из факторов роста является активное инвестиционное развитие предприятий отрасли. Компания "Арсенал" КрЗПП" - один из примеров такого развития. В этом году на предприятии был реализован инвестпроект общим объемом инвестиций более 180 млн рублей, за счет чего компания создала около 10 высококвалифицированных рабочих мест", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба.