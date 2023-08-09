«Ростелеком» намерен заменить оборудование Nokia на отечественную разработку

Еще два года назад «Ростелеком» заявлял о планах потратить 4 млрд рублей на отечественное оборудование Т8 при условии возмещения части расходов из бюджета. Тогда стороны заключили договор о сотрудничестве, направленный на развитие рынка радиоэлектроники, программного обеспечения (ПО) и услуг связи в России. Документ как раз предусматривал поставку «Ростелекому» от Т8 оборудования DWDM. Проект предполагалось реализовать до 31 декабря 2027 года.