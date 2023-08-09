«Ростелеком» намерен заменить оборудование Nokia на отечественную разработку
«Ростелеком» планирует заместить оборудование зарубежных производителей Nokia и Coriant отечественной разработкой от Т8. Как пишут «Ведомости», оператор протестировал российскую технику на двух участках магистральной сети.
Издание отмечает, что компания попыталась заменить каналообразующие блоки, позволяющие расширить пропускную способность оптических волокон (DWDM).
Объем инвестирования в проект не называется.
Еще два года назад «Ростелеком» заявлял о планах потратить 4 млрд рублей на отечественное оборудование Т8 при условии возмещения части расходов из бюджета. Тогда стороны заключили договор о сотрудничестве, направленный на развитие рынка радиоэлектроники, программного обеспечения (ПО) и услуг связи в России. Документ как раз предусматривал поставку «Ростелекому» от Т8 оборудования DWDM. Проект предполагалось реализовать до 31 декабря 2027 года.
По данным «Ростелекома», в 2022 году он увеличил инвестирование в российское ПО до 90 %. В настоящее время свыше 200 ИТ-продуктов компании входят в реестр российского ПО Минцифры России.
«Цифровая трансформация «Ростелекома» нацелена на импортонезависимость и тотальное импортозамещение не только для себя, но и для всех ключевых отраслей экономики России. Компания разрабатывает технологии, которые помогают решать аналогичные задачи широкому спектру корпоративных и государственных заказчиков», – прокомментировал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.