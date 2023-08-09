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«Ростелеком» намерен заменить оборудование Nokia на отечественную разработку

«Ростелеком» планирует заместить оборудование зарубежных производителей Nokia и Coriant отечественной разработкой от Т8. Как пишут «Ведомости», оператор протестировал российскую технику на двух участках магистральной сети.

«Ростелеком» намерен заменить оборудование Nokia на отечественную разработку
© ТАСС

Издание отмечает, что компания попыталась заменить каналообразующие блоки, позволяющие расширить пропускную способность оптических волокон (DWDM).

Объем инвестирования в проект не называется.

Еще два года назад «Ростелеком» заявлял о планах потратить 4 млрд рублей на отечественное оборудование Т8 при условии возмещения части расходов из бюджета. Тогда стороны заключили договор о сотрудничестве, направленный на развитие рынка радиоэлектроники, программного обеспечения (ПО) и услуг связи в России. Документ как раз предусматривал поставку «Ростелекому» от Т8 оборудования DWDM. Проект предполагалось реализовать до 31 декабря 2027 года.

По данным «Ростелекома», в 2022 году он увеличил инвестирование в российское ПО до 90 %. В настоящее время свыше 200 ИТ-продуктов компании входят в реестр российского ПО Минцифры России.

«Цифровая трансформация «Ростелекома» нацелена на импортонезависимость и тотальное импортозамещение не только для себя, но и для всех ключевых отраслей экономики России. Компания разрабатывает технологии, которые помогают решать аналогичные задачи широкому спектру корпоративных и государственных заказчиков», – прокомментировал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

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