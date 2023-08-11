«Ростелеком» отметил активизацию перехода пользователей на устройства с ОС «Аврора»

"Ростелеком" отмечает активизацию перехода заказчиков на устройства с отечественной мобильной экосистемой "Аврора". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Разработкой ОС "Аврора" занимается компания "Открытая мобильная платформа", принадлежащая "Ростелекому".

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"Наша компания всегда готова помочь заказчикам перейти с американских на отечественную мобильную экосистему. В последнее время этот процесс активизировался, растет применение устройств на операционной системе "Аврора", - рассказали в "Ростелекоме".

Однако, по договоренности с клиентами, как подчеркнули в пресс-службе, "Ростелеком" не может раскрывать детали проектов.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источники, что российские чиновники и законодатели начали получать для тестирования смартфоны под управлением операционной системы "Аврора".

О запрете iPhone в министерствах

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры. 9 августа источник ТАСС в транспортной отрасли сообщил, что холдинг РЖД запретил сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях.

ОС "Аврора"

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia.