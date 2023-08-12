Объем производства мебели в Москве вырос на четверть с января по май 2023 года

— Сегодня в Москве работают 90 мебельных фабрик, четыре из которых относятся к средним и крупным предприятиям. За первые пять месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 миллиарда рублей, что на 43,2 процента превышает показатель за аналогичный период 2022-го, — рассказал он.