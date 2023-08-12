Объем производства мебели в Москве вырос на четверть с января по май 2023 года
За первые пять месяцев 2023 года столичные предприятия увеличили объем производства мебели на 25,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Сегодня в Москве работают 90 мебельных фабрик, четыре из которых относятся к средним и крупным предприятиям. За первые пять месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 миллиарда рублей, что на 43,2 процента превышает показатель за аналогичный период 2022-го, — рассказал он.
По словам заместителя мэра, московские предприятия занимаются производством мебели для дома, офиса и торгово-складских помещений из разнообразных материалов.
Столичное предприятие за первое полугодие текущего года выпустило свыше 7,3 тысячи единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. Это в 2,5 раза больше, чем произвели за аналогичный период 2022 года.