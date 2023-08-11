Сбер заместил 95% иностранных решений в кибербезопасности

"Некоторые зарубежные аналоги сегодня имеют больший уровень своей эффективности. Сегодня мы работаем как раз над тем, чтобы создать подобного рода систему, либо найти некие правильные, компенсирующие решения, условия для того, чтобы можно было применять эти решения в комплексе. Мы над этим всерьез работаем", - добавил он.