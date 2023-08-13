На Ставрополье исследуют возможности импортозамещения в животноводстве

В Ставропольском крае давно ведется разведение тонкорунных овец. Однако со временем основные тенденции меняются и теперь все большей популярностью начинает пользоваться разведение овец для мяса. Но встает проблема: породы овец, которые импортируют из других стран, плохо приспосабливаются к местным условиям, и уже через несколько поколений теряют свою способность производить больше мяса.

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Для решения этой проблемы два учебных заведения, Ставропольский государственный университет и Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, объединили свои усилия. Они пришли к выводу, что гены у местных пород овец и импортированных пород, способных давать больше мяса, значительно отличаются.

Гены, ответственные за рост мяса, у “наших” пород не связаны с их репродуктивной функцией. Это в свою очередь означает, что повышение мясной продуктивности местных овец не скажется на их способности размножаться.