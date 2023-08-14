«Аэрофлот» пополнит парк российскими самолетами

Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью «Ведомостям» сообщил, что планируется закупить 34 самолета SJ100 и 18 лайнеров МС-21.

Он отметил, что контракты с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» будут заключены в сентябре.

По словам Александровского, SJ-100 пополнят парк «России». Первые два самолета должны поступить до конца 2023 года. Воздушное судно МС-21 предназначено для «России» и «Аэрофлота». Первые из них планируется поставить в конце 2024 года.

«Возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214 пока прорабатывается», — указывают «Ведомости».