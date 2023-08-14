Рестораны переходят на российские продукты

Кафе и рестораны нашей страны делают ставку на отечественный товар. Так, уже через один-два года на рынке не останется импортной рыбы: будем есть свою, дальневосточную.

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Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов заявил, что на рынке общепита появился новый тренд: отказ от иностранных продуктов и переход на отечественные.

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— Возьмем, к примеру, рыбу. Импортный лосось прыгает в цене, есть проблемы с логистикой и прочие сложности в поставке. На этом фоне наша, выловленная на Дальнем Востоке, рыба — более приемлемый вариант. Мы очень рассчитываем, что через год-два рынок полностью перейдет на российскую рыбу, — пояснил эксперт.

По его словам, уже много лет идут разговоры о прекращении поставок норвежского, чилийского и фарерского лосося, к которому привык российский потребитель, однако «все рестораны на нем сидят, как на игле».

— Так что наличие российской рыбы на рынке — это еще и элемент продовольственной безопасности страны, — пояснил Сергей Миронов.

По его словам, российские рестораны демонстрируют высокий спрос на отечественные продукты. Еще один тренд — спрос на продукты местные.

— Проблема в том, что у нас не все выращивают. И в Москве, например, мы не можем получить грунтовые помидоры качества волгоградских, — пояснил эксперт.

Третья тенденция — уход «преклонения перед западными технологиями».

— Мы осознали, что просто научились работать. Если 15– 20 лет назад мы сами ездили в Европу учиться, вытягивали оттуда за огромные деньги их шеф-поваров, чтобы они у нас трудились, вытягивали менеджеров, то сейчас средний московский ресторан выше по качеству, чем средний миланский или парижский. Мы научились, мы перестали забирать технологии, — заявил Сергей Миронов.

Аналитики консалтинговой компании NF Group между тем провели исследование и выяснили: в Москве настоящий бум общепита. В 2022 году, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, только в пределах Садового кольца открылось 122 новых заведения общепита.

— Большая часть пришлась на рестораны — 48 процентов. Каждая пятая новая точка общепита была баром, а оставшиеся 32 процента — кафе, кофейни, бистро и другие форматы, — рассказывает директор направления стритретейла NF Group Ирина Козина. — В структуре открытий по типу кухни по-прежнему лидируют заведения с авторской и европейской концепцией.

Еще тренд — открытие pop-up (всплывающее окно) заведений. Суть их в том, что они работают в течение нескольких месяцев и закрываются.

— Гостям нравится эффект неожиданности. Отсюда — временный всплеск ажиотажа, которым можно воспользоваться. Запуская pop-up-проекты, владельцы бизнеса тестируют новые концепции: дизайн или меню, — рассказывает Ирина Козина.

По ее словам, наиболее устойчивыми и качественными проектами в столице сейчас являются заведения ценового сегмента «люкс» и «премиум».

— В премиальные рестораны чаще ходят постоянные клиенты, поэтому от внешних факторов эти заведения зависят незначительно. В таких ресторанах публика, которая сформировалась в прошлом, может сохраняться на протяжении многих лет, а смена формата и концепции происходит нечасто. При этом большая часть таких ресторанов была вынуждена скорректировать меню из-за санкций. А некоторые заведения даже сделали акцент на блюда из локальных продуктов, — пояснила Козина.

Вот так: от импорта постепенно отказываются даже самые дорогие рестораны. Учимся есть свое: благо ассортимент и качество позволяют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Кудрявцев, кандидат экономических наук преподаватель МГУ: