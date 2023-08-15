Анонсирован первый полет импортозамещенного SJ-100
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что импортозамещенный самолет SJ-100 совершит свой первый испытательный полет в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-24».
По его словам, во время первого полета SJ-100 не будет полностью укомплектован российскими комплектующими.
«Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре - на 100% российскими не будет оснащен. Чтобы сократить время на испытания, мы сознательно разбили их на этапы. Наша задача в 2024 году серийные поставки SJ обеспечить», – заявил он.
Уточняется, что первый полет пройдет на российских системах, но с французскими двигателями. При этом второй полет запланирован уже с российскими двигателями, но с иностранными системами.
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