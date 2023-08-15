Анонсирован первый полет импортозамещенного SJ-100

«Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре - на 100% российскими не будет оснащен. Чтобы сократить время на испытания, мы сознательно разбили их на этапы. Наша задача в 2024 году серийные поставки SJ обеспечить», – заявил он.