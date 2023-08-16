Melon Fashion Group планирует открыть в РФ новую сеть магазинов одежды

Отечественный ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, Befree, Love Republic и Sela) планирует открыть в России новые магазины одежды в сегменте "премиум" под названием Idol, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Как убедился корреспондент РИА Новости, на платформе HeadHunter появились вакансии в магазины Idol. В объявлениях, где работодателем указана Melon Fashion Group, отмечалось, что Idol — "новый премиальный бренд одежды, обуви и аксессуаров".

"Это правда. Уже идет отделка магазинов в ряде торговых центров в крупных городах России. Например в "Аура" в Ярославле, ТРК "Европолис", ТРЦ "Охта Молл" и ТРЦ "Радуга" в Петербурге, "Гринвич" в Екатеринбурге и других", — заявил Люлин, комментируя информацию об открытии Idol.

По его словам, площадь таких точек составляет 300-400 квадратных метров, а работать они будут в сегменте "премиум". Агентство направило запрос в Melon Fashion Group.

Ранее в августе шведская Eastnine сообщила, что завершила продажу 36% акций ритейлера за 15,6 миллиарда рублей компании "ГЕМ Инвест". В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила рекламному агентству "Радио Реклама НН", подконтрольному Kismet Capital Group Ивана Таврина, приобрести до 75% MFG.