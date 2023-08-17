МойОфис продал в России миллион лицензий
МойОфис объявил о достижении исторического показателя продаж коммерческих лицензий, их объём превысил 1 миллион штук за всё время деятельности компании. Покупателем миллионной лицензии стала фармацевтическая коммпания "АКРИХИН", которая приобрела "МойОфис Профессиональный 2" и Squadus в рамках перехода на российское ПО.
Первая продажа лицензий МойОфис состоялась 18 января 2016 года. Первым коммерческим клиентом стал "Аксофт" — центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, который приобрел 50 лицензий "МойОфис Профессиональный" для последующего внедрения на инфраструктуре автомобильного дилера в Санкт-Петербурге. "Аксофт" — один из ключевых дистрибуторов лицензий МойОфис, ежегодно реализующий среди своих клиентов десятки тысяч лицензий российского офисного ПО.
Клиентами МойОфис стали более 9000 крупных коммерческих и государственных организаций. Продажу лицензий осуществляет более 2600 компаний-партнеров, представленных по всей России.
"Доля российских производителей на рынке офисного ПО пока еще не велика, она составляет около 16%, из которых около 10% занимает МойОфис. Тем не менее, мы ежегодно фиксируем рост спроса. Так, в 2022 году мы зафиксировали 6-кратный рост числа пилотных проектов внедрения. В 2023 году рост продолжился: только за период с января по июнь мы инициировали примерно 60% от общего объема пилотных проектов минувшего года. По нашей оценке, перевод крупной организации на отечественное ПО занимает от 1,5 до 2 лет — это время требуется для аудита инфраструктуры и бизнес-процессов предприятия, проведения пилотных проектов и последовательного внедрения, а также обучения пользователей", — заявил Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.