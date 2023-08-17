«МойОфис» продал в России миллион лицензий

"Доля российских производителей на рынке офисного ПО пока еще не велика, она составляет около 16%, из которых около 10% занимает МойОфис. Тем не менее, мы ежегодно фиксируем рост спроса. Так, в 2022 году мы зафиксировали 6-кратный рост числа пилотных проектов внедрения. В 2023 году рост продолжился: только за период с января по июнь мы инициировали примерно 60% от общего объема пилотных проектов минувшего года. По нашей оценке, перевод крупной организации на отечественное ПО занимает от 1,5 до 2 лет — это время требуется для аудита инфраструктуры и бизнес-процессов предприятия, проведения пилотных проектов и последовательного внедрения, а также обучения пользователей", — заявил Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.