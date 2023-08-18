В России назвали сроки полного перехода на отечественные самолеты

Российская авиационная промышленность наращивает мощности, чтобы отказаться от иностранных брендов. К 2030 году их планируют полностью заместить отечественными аналогами, сообщает «Парламентская газета».

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал, что в настоящее время на международных авиалиниях эксплуатируется около 75 иностранных самолетов. На момент объявления санкций они были не в лизинге, а выкуплены. Около 140 самолетов на международных линиях являются отечественными.

Гутенев подчеркнул, что сейчас нет проблем с техническим обслуживанием и ремонтом самолетов. Также наблюдаются «значительные успехи отечественного двигателестроения в области авионики». Производимые в России узлы и агрегаты обладают лучшими характеристиками, чем зарубежные.

Владимир Гутенев также добавил, что после перехода на отечественные самолеты цены на авиабилеты могут снизиться. Производство авиалайнеров в России позволяет получить экономические преференции.

«Переход на отечественные самолеты будет способствовать увеличению доходов нашего бюджета, формированию высокотехнологичных рабочих мест и, как следствие – формированию заказа для вузов на инженерные технологические профессии», – подчеркнул эксперт.