Производителей банковских карт обяжут использовать отечественные чипы

Все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 года, а с 1 марта 2026 года это требование будет также распространяться на все сим-карты операторов связи. Такие изменения в постановление правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» предлагает внести Минпромторг. Соответствующий документ был опубликован 16 августа, сейчас он находится на стадии публичного обсуждения, обратили внимание «Ведомости».

Проект направлен на «реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в платежной инфраструктуре, а также в инструментах дистанционной идентификации товаров». Представитель Минпромторга подтвердил изданию, что речь идет о банковских картах, сим-картах, картах для проездных билетов и персональных картах для систем доступа.

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Из пояснительной записки к проекту следует, что для оценки уровня локализации производства смарт-карт и средств радиочастотной идентификации вводится балльная система, по которой определяют, можно ли признавать произведенную продукцию отечественной. Это необходимо, в частности, для того, чтобы товар мог участвовать в госзакупках.

Раньше эта система с переменным успехом применялась для автомобилей и беспилотников, а сейчас ее хотят расширить на смарт- и сим-карты. При этом, как пояснил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов, для них предусмотрены разные требования по достижению технологического суверенитета:

Сим-карты с 1 июня 2023 года должны иметь не менее 55 баллов, с 1 марта 2024 года — не менее 70, с 1 марта 2026 года — не менее 100 баллов;

Смарт-карты (к ним в том числе относятся банковские карты) с 1 января 2023 года должны иметь не менее 70 баллов, с 1 января 2024 года — не менее 85, а с 1 января 2025 года — не менее 100.