Путин: производители РФ оперативно занимают ниши ушедших иностранных компаний

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские производители оперативно занимают ниши ушедших иностранных компаний и будут продолжать это делать. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инвестиционную активность частного бизнеса стимулируют масштабные вложение государства в инфраструктуру, а также капитальные объекты.

«Отмечу, что мы будем и дальше действовать по такому направлению», — подчеркнул президент.

До этого Путин заявил, что РФ не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.