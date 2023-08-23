В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России
Это необходимо для того, чтобы производители отечественной продукции могли работать и на экспорт.
Как рассказал директор департамента развития внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов, наша страна считается вторым брендозависимым государством в мире, после Бразилии.
«То есть, наши люди — повёрнутые на брендах. И это были в основном транснациональные марки, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу, и у нас появляется уникальнейшая возможность по созданию наших продуктов в тех нишах, которые были заняты иностранцами», — сказал он в ходе форума «Дни ретейла в Приволжье».
Эксперт добавил, что правительству необходимо всячески содействовать этому процессу.
Мероприятие проходит в Уфе с 23 по 25 августа.