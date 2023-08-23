В Минпромторге рассказали о брендозамещении в России

«То есть, наши люди — повёрнутые на брендах. И это были в основном транснациональные марки, которые занимали и пока занимают ведущее место. И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу, и у нас появляется уникальнейшая возможность по созданию наших продуктов в тех нишах, которые были заняты иностранцами», — сказал он в ходе форума «Дни ретейла в Приволжье».