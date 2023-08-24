Стало известно, какие магазины откроются на месте Adidas

Компания Lamoda планирует в ближайшие три года открыть в России 300 магазинов спортивной одежды и обуви. По предварительным данным, в проект может быть вложено порядка 30 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В пресс-службе отметили, что сеть офлайн-магазинов по продаже спортивной одежды и обуви ретейлер намеревается открыть под собственным брендом.

Открытие первых 50 точек планируется в ближайшие шесть месяцев. Некоторые из них будут располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas.

В ассортименте новой сети будут представлены модели крупных международных брендов, товары отечественных и азиатских производителей, заметили в пресс-службе.