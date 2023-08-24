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Lamoda откроет в России 300 магазинов спортивной одежды

Компания Lamoda планирует в ближайшие три года открыть в России 300 магазинов спортивной одежды и обуви. По предварительным данным, в проект может быть вложено порядка 30 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Стало известно, какие магазины откроются на месте Adidas
© РИА Новости

В пресс-службе отметили, что сеть офлайн-магазинов по продаже спортивной одежды и обуви ретейлер намеревается открыть под собственным брендом.

Открытие первых 50 точек планируется в ближайшие шесть месяцев. Некоторые из них будут располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas.

В ассортименте новой сети будут представлены модели крупных международных брендов, товары отечественных и азиатских производителей, заметили в пресс-службе.

В разделе спортивной одежды и обуви маркетплейса в настоящее время представлены 250 брендов, в том числе, Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans, уточнили в Lamoda.

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