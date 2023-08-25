Российские книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную бумагу

Через полтора года после запрета поставок в Россию мелованной бумаги, введенного Евросоюзом, книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную, сообщили в Минцифре, пишет РБК.

Отмечается, что отрасль в 95% случаях выбирает российское сырье. При этом, как утверждают крупнейшие издательства, отечественная бумага оказалась дешевле и лучше импортной. Однако ее ассортимент пока небольшой.

Так, в "Эксмо-АСТ" подтвердили, если в 2022 году они еще печатали книги на импортной бумаге из оставшихся запасов, то с 2023-го группа полностью перешла на мелованную бумагу, выпущенную в России. В "Альпине" сообщили, что закупают бумагу в России и Беларуси. Поставок материалов из Китая и Европы у издательства нет.