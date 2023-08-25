Российские книгоиздатели заместили импортную бумагу отечественной

Российские книгоиздатели почти полностью заместили импортную мелованную бумагу отечественной
Книгоиздатели в России на 95% перешли на отечественную бумагу из-за европейских санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей групп «Эксмо-АСТ», «Альпина» и «Парето-Принт». Эту информацию подтвердили также и в Минцифры. В ведомстве уточнили, что потребность книжной отрасли в офсетной бумаге в России полностью покрывается собственным производством. По данным РБК, после ввода ограничений на поставки бумаги из Европы, Россия на 300% увеличила закупки в азиатских странах. Несмотря на это, общая доля импортированной бумаги в России составляет около 5% от общего объема. Комментирует директор по стратегическим коммуникациями издательской группы «ЭксмО-АСТ» Екатерина Кожанова:
Екатерина Кожанова директор по стратегическим коммуникациями издательской группы «ЭксмО-АСТ»:
«Мы перешли полностью на мелованную бумагу российского производства. Что касается китайской бумаги, то пока у нас доля китайской бумаги в нашем выпуске ничтожно мала, в пределах 5%. Мы пока присматриваемся к китайским производителям, потому что это получается невыгодно, там логистика, потом китайцы пользуются ситуацией, и не спешат делать выгодные предложения. А российское производство бумаги сейчас полностью удовлетворяет наши потребности. Была проблема именно с мелованной бумагой, и был вопрос по ее качеству. Российские аналоги существовали, но по целому ряду технических характеристик мы переживали, что качество будет не то, к которому привык наш читатель, особенно по определенным категориям книг, но сейчас эта ситуация изменилась. В целом мы посмотрели уже по какому-то периоду, для рядового читателя просадки по качеству незаметны, то есть у нас нет каких-то отрицательных отзывов. Качество, к которому читатель привык, удовлетворяется российскими производителями. Остальная бумага всегда была, офсетная, газетная, не было проблем. Нужно будет больше, будем договариваться с китайцами, безусловно, нужен какой-то страховочный источник поставок бумаги».
Пока производство мелованной бумаги в России недостаточно по объему, чтобы восполнить ушедших поставщиков. Говорит гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Артемьев:
— В России есть производство мелованной бумаги, ее делает компания «Илим», называется «Омела», но она не может заместить весь объем бумаги, который мы получали от европейских производителей и поставщиков. Она обеспечивает, я думаю, что примерно процентов 30 рынка. Также есть Ural Brite, делает легкомелованную бумагу для периодической печати и тонкого граммажа. Спрос есть, а увеличения не произошло.
— Где приходится докупать в последний год — полтора?
— Пока нигде, мы сейчас везем китайскую бумагу, мы, наконец, нашли вариант, потому что китайская бумага, по которой были предложения, была примерно на 30% дороже того, что у нас было с европейского рынка. И у издателей эта бумага в экономику книжки не влезала. Поэтому люди в дефиците бумаги просто отказываются от некоторых изданий, в связи с чем тоже происходит падение книжного рынка. Сейчас нашлись варианты китайской бумаги, которая примерно укладывается в разумную цену, вот мы ее с октября начнем пробовать. Я думаю, что падение книжного рынка по разным обстоятельствам по году процентов 15-20 будет. Часть издателей, например, медицинской литературы, перешло на офсетную бумагу, там, где не требуется такого качества цветопередачи и четкости рисунка. Часть изделий нельзя перенести, но падение книжного рынка связано не только с этим, глобально оно связано с уменьшением покупательной способности у людей, денег в кармане стало меньше.
В сентябре прошлого года РБК со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщал, что себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг выросла с начала года более чем на 30%.