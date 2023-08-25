Российские книгоиздатели заместили импортную бумагу отечественной

«Мы перешли полностью на мелованную бумагу российского производства. Что касается китайской бумаги, то пока у нас доля китайской бумаги в нашем выпуске ничтожно мала, в пределах 5%. Мы пока присматриваемся к китайским производителям, потому что это получается невыгодно, там логистика, потом китайцы пользуются ситуацией, и не спешат делать выгодные предложения. А российское производство бумаги сейчас полностью удовлетворяет наши потребности. Была проблема именно с мелованной бумагой, и был вопрос по ее качеству. Российские аналоги существовали, но по целому ряду технических характеристик мы переживали, что качество будет не то, к которому привык наш читатель, особенно по определенным категориям книг, но сейчас эта ситуация изменилась. В целом мы посмотрели уже по какому-то периоду, для рядового читателя просадки по качеству незаметны, то есть у нас нет каких-то отрицательных отзывов. Качество, к которому читатель привык, удовлетворяется российскими производителями. Остальная бумага всегда была, офсетная, газетная, не было проблем. Нужно будет больше, будем договариваться с китайцами, безусловно, нужен какой-то страховочный источник поставок бумаги».