Более 160 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Почти 70 компаний из Москвы завершили первый этап реализации национального проект "Производительность труда", всего к нему присоединились уже более 160 предприятий. Об этом журналистам сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента Мария Багреева.

"Более 160 столичных компаний стали участниками национального проекта "Производительность труда, из них 66 уже завершили первый этап реализации нацпроекта и распространяют опыт, полученный на пилотном потоке, на остальное производство", - сказала Багреева на пленарном заседании бизнес-дня по производительности труда Московского урбанистического форума.

По ее словам, национальный проект помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы, высвободить дополнительные ресурсы и сократить издержки, стимулирует инвестиции в развитие бизнеса. Участники получают возможность обучить сотрудников эффективным методам работы, создать для них систему мотивации и привлекать новый высококвалифицированный персонал. Благодаря этому растут выпуск продукции, объемы продаж, выручка и зарплаты сотрудников.

В частности, производительность труда компаний-участников по итогам реализации проекта выросла на 40%, а заработная плата их сотрудников в среднем выросла на 19%.