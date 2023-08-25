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Более 160 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Почти 70 компаний из Москвы завершили первый этап реализации национального проект "Производительность труда", всего к нему присоединились уже более 160 предприятий. Об этом журналистам сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента Мария Багреева.

Более 160 столичных компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда»
© РИА Новости

"Более 160 столичных компаний стали участниками национального проекта "Производительность труда, из них 66 уже завершили первый этап реализации нацпроекта и распространяют опыт, полученный на пилотном потоке, на остальное производство", - сказала Багреева на пленарном заседании бизнес-дня по производительности труда Московского урбанистического форума.

По ее словам, национальный проект помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы, высвободить дополнительные ресурсы и сократить издержки, стимулирует инвестиции в развитие бизнеса. Участники получают возможность обучить сотрудников эффективным методам работы, создать для них систему мотивации и привлекать новый высококвалифицированный персонал. Благодаря этому растут выпуск продукции, объемы продаж, выручка и зарплаты сотрудников.

В частности, производительность труда компаний-участников по итогам реализации проекта выросла на 40%, а заработная плата их сотрудников в среднем выросла на 19%.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.