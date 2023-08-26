В Брянской области в пять раз увеличили плантации мака

В Брянской области плантации мака выросли в пять раз по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В пресс-службе пояснили, что эта культура необходима как для обеспечения лекарственной безопасности державы, для производства обезболивающих препаратов, так и для нужд пищевой промышленности.

По данным правительства, в 2022 году брянские аграрии засеяли 400 гектаров мака, в этом - уже 2000 гектаров. В следующем году также планируется засадить 2000 гектаров.

Ожидается, что урожай в этом году достигнет 500 кг зерен с каждого гектара, уточнили в пресс-службе.

В октябре 2022 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе собрали первый урожай мака, предназначенный для фармацевтической промышленности.