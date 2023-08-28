Казанский университет перейдет на российские экосистемы после отключения от Microsoft

"50 тыс. наших студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Стали недоступны видеоконференции, практически все методические материалы, которые там хранились. Без доступа остались студенты и преподаватели. Ничем нельзя оправдать борьбу со студентами и образовательными процессами в целом", - сообщили в пресс-службе.