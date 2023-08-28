Gloria Jeans запустит бренд подростковой одежды Ready! Steady! Go!
Российский фэшн-ритейлер Gloria Jeans запустит новый бренд одежды для подростков в возрасте 10 18 лет — Ready! Steady! Go! Об этом сообщает Forbes. Бренд в том числе вдохновлён азиатской поп-культурой, указывает издание. В дальнейшем основатель и председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников намерен запустить ещё две новые марки для разных возрастных групп.
Информацию о создании нового бренда Forbes подтвердил в Gloria Jeans. Однако представитель компании не уточнил, будет ли бренд самостоятельным, или его товары войдут в линейку магазинов компании.
Товарный знак Ready! Steady! Go! (в переводе с английского языка — «На старт, внимание, марш!») был зарегистрирован в октябре 2020 года. Он принадлежит Мельникову. В коллекции Gloria Jeans уже есть одежда с нашивками Ready! Steady! Go!
В июне Gloria Jeans заявила о планах занять восемь бывших торговых площадок H&M и Uniqlo, в том числе в московском ТЦ «Европейский». Всего в 2023 году Gloria Jeans планирует открыть 130 магазинов, включая переезды на другое место уже действующих точек. По результатам первого полугодия 2023-го ритейлер занял более 50 помещений, освободившихся после ухода международных брендов с российского рынка.
По итогам 2022 года Gloria Jeans получила чистую прибыль в размере 6,1 млрд руб. Это на 49,4% больше, чем годом ранее. Выручка АО «Корпорация Глория Джинс» составила почти 57,7 млрд руб. Показатель вырос на 11,3% год к году. Показатели чистой прибыли и выручки стали рекордными для Gloria Jeans с момента её основания. Расходы на маркетинг и рекламу компания не раскрывает.