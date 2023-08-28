Gloria Jeans запустит бренд подростковой одежды

Российский фэшн-ритейлер Gloria Jeans запустит новый бренд одежды для подростков в возрасте 10 18 лет — Ready! Steady! Go! Об этом сообщает Forbes. Бренд в том числе вдохновлён азиатской поп-культурой, указывает издание. В дальнейшем основатель и председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников намерен запустить ещё две новые марки для разных возрастных групп.

© Sostav.ru

Информацию о создании нового бренда Forbes подтвердил в Gloria Jeans. Однако представитель компании не уточнил, будет ли бренд самостоятельным, или его товары войдут в линейку магазинов компании.

Товарный знак Ready! Steady! Go! (в переводе с английского языка — «На старт, внимание, марш!») был зарегистрирован в октябре 2020 года. Он принадлежит Мельникову. В коллекции Gloria Jeans уже есть одежда с нашивками Ready! Steady! Go!

В июне Gloria Jeans заявила о планах занять восемь бывших торговых площадок H&M и Uniqlo, в том числе в московском ТЦ «Европейский». Всего в 2023 году Gloria Jeans планирует открыть 130 магазинов, включая переезды на другое место уже действующих точек. По результатам первого полугодия 2023-го ритейлер занял более 50 помещений, освободившихся после ухода международных брендов с российского рынка.