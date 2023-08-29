Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно совершил первый полет

Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Ростеха) успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

"Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.

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О первом полете

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета, который проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч, составила 54 минуты. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, уточнили в Минпромторге.

"Первый полет "Суперджета", созданного по программе импортозамещения систем и компонентов - успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации "Ростех". Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", - заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

В министерстве напомнили, что для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера использованы франко-российские двигатели SaM146. Второй образец скоро начнет программу испытаний с отечественными двигателями ПД-8, которые сейчас проходя серию стендовых испытаний и испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Всего на Superjet было импортозамещено около 40 систем и агрегатов.

"Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующие амбициозные задачи - сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании", - отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, слова которого цитирует пресс-служба.

О самолете