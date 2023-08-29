Импортозамещенный российский ближнемагистральный самолет SJ-100 успешно совершил свой первый испытательный полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга России.

По данным ведомства, продолжительность полета SJ-100 составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и со скоростью до 343 км/час. Самолетом управляли летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, также на борту был инженер-испытатель Денис Велижанин.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», - отметила пресс-служба министерства.

В ведомстве напомнили, что импортозамещением систем самолета занимались в ПАО «Яковлев» и первый полет стал «успехом многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей».

«Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, под которые попала и авиаотрасль. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.