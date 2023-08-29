"Это большой успех, потому что в весьма сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Тут важно, что это действительно в рекордно сжатые сроки происходит".



"Работа еще не закончена, предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями, что тоже скоро состоится. Это действительно большой успех", - подчеркнул представитель Кремля.