На Северном Кавказе создали импортозамещающий корм для животных

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали функциональный корм для сельскохозяйственных животных. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, его основой стали микроводоросли и насекомые.

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Отмечается, что технология позволит повысить продуктивность поголовья скота и улучшить качество мясного сырья для потребителей. По словам ученых, такой корм имеет высокую биологическую ценность и низкую стоимость. Для его производства рассматривали возможность использования тараканов, сверчков, кузнечиков и саранчи. Ученые остановились на одном виде жука-чернотелки.

«Их личинки вырастают до размеров в шесть сантиметров, <> и им легко создать требуемые условия», — рассказал доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга Андрей Нагдалян.

Насекомых кормят микроводорослью Chlorella vulgaris. Нутриенты и биологически активные вещества аккумулируются насекомыми и становятся эффективным кормовым источником для сельскохозяйственных животных.