Российские мебельщики за год заместили продукцию IKEA
По итогам первого полугодия производство кухонь, спален и гостиных в стране выросло на 25%.
Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть увеличился выпуск деревянной мебели для прихожей и тумб для спальни, рассказали газете «Известия» в Рослесинфорге.
Как отмечается, отечественным изготовителям удалось заместить продукцию ушедшей из России шведской компании.
«А все, кто раньше производил продукцию для IKEA, стали продавать её под собственным брендом», — добавили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли
Это относится, в частности, к изготовителям матрасов, каркасов для кроватей, фасадов для кухонь, стульев, диванов, стеллажей и полок.