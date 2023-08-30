$95.71+0.24103.48+0.23

Российские мебельщики за год заместили продукцию IKEA

По итогам первого полугодия производство кухонь, спален и гостиных в стране выросло на 25%.

Российские мебельщики за год заместили продукцию IKEA
© ТАСС

Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть увеличился выпуск деревянной мебели для прихожей и тумб для спальни, рассказали газете «Известия» в Рослесинфорге.

Как отмечается, отечественным изготовителям удалось заместить продукцию ушедшей из России шведской компании.

«А все, кто раньше производил продукцию для IKEA, стали продавать её под собственным брендом», — добавили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли

Это относится, в частности, к изготовителям матрасов, каркасов для кроватей, фасадов для кухонь, стульев, диванов, стеллажей и полок.