Эксперт: доля российских продуктов в магазинах превысила 80%

"По нашим данным, мы вынуждены были вывести из оборота приблизительно 14 тысяч товарных позиций в связи с изменением географии под беспрецедентным давлением санкций", - рассказал Караваев.



"При этом в очень короткий промежуток времени, который исчислялся буквально неделями, мы практически полностью восполнили эти 14 тыс. Колебания, которые мы сейчас фиксируем, находятся в рамках статистической погрешности - около 2% фактически", - отметил председатель президиума ассоциации.