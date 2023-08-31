Правительство рассмотрит меры по расширению производства МС-21

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство рассмотрит серию мер для расширения производства среднемагистральных самолетов МС-21. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин рассказал, что власти решили изменить правила представления субсидий из федерального бюджета. Благодаря этому предприятия российской авиапромышленности смогут получить около 20 миллиардов рублей на «техническое перевооружение».

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщил, что российские авиакомпании смогут купить МС-21 по ценам значительно ниже рыночных.

Чемезов подчеркнул, что это должно снизить нагрузку на перевозчиков и на пассажиров, так как в стоимость билетов входит лизинговый платеж.

Источник ТАСС в госструктурах заявлял, что новый МС-21 будет стоить около трех миллиардов рублей. По его словам, стоимость аналогичного Boeing составляет пять-шесть миллиардов.