МТС полностью заместила иностранное ПО для борьбы с телефонным мошенничеством

Сотовый оператор МТС полностью заменил используемое им иностранное ПО в области борьбы с телефонным мошенничеством, перейдя на антифрод-систему собственной разработки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, зарубежное программное обеспечение хуже выявляло аномалии и анализировало поведение пользователей.

Какое ПО оператор использовал ранее, в его пресс-службе не уточнили. Но новое - антифрод-система Fraud Detection Platform - на 31% быстрее и точнее анализирует пользователей. Более того, мониторинг на иностранном ПО работал только на основе статических правил, а отечественное включает ML детекцию (ML - машинное обучение), основанную на более чем 250 параметрах, рассчитываемых для активных абонентов МТС.

"Такой многофакторный анализ позволяет выявлять даже самые нетипичные мошеннические схемы. Ранее антифрод-система учитывала только 32 показателя по каждому действию в сети, теперь число параметров не ограничено", - отметили в МТС.

Внедрение новой системы позволит экосистеме МТС экономить около 460 млн рублей в год.