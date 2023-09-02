Импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил второй полёт
Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев», успешно совершил второй полёт в Комсомольске-на-Амуре.
«И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полёт был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 000 м», — говорится в заявлении.
Во время полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и т.д.
29 августа импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый полёт.