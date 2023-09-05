В России резко выросло производство компьютеров и электроники

Согласно опубликованному в конце августа докладу Росстата "Социально-экономическое положение России. Январь-июль 2023 года", в июле текущего года на 42,9 % год к году выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий в денежном выражении — до 170,3 млрд руб. Исключительно компьютеры и их компоненты обеспечили поставщикам 6,2 млрд руб. поступлений — это на 8,8 % больше в годовом выражении. Устойчиво растёт и рынок ИT-услуг в стране.

В разделе "деятельность в области информации и связи" по итогам июля год к году наиболее впечатляющая динамика отмечена у сегмента "деятельность в области информационных технологий". Выяснилось, что оборот структур, осуществляющих деятельность соответствующего профиля, вырос год к году на 37,1 % до 94,8 млрд руб. В соответствующей сфере в РФ работают приблизительно 20,4 тыс. компаний и различных предприятий.

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Второе место по темпам прироста занимает сегмент "издательская деятельность" (36,4 %), третье — "деятельность в сфере телекоммуникаций", где общая выручка по итогам июля 2023-го составила 215,9 млрд руб., что на 11,3 % больше год к году. Деятельность в данной области осуществляют примерно 9,8 тыс. организаций. В общую сумму затрат включена стоимость услуг электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика, услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств.

Наконец, четвёртое место закрепилось за "разработкой компьютерного программного обеспечения, консультационными услугами в данной области и другими сопутствующими услугами". В сегменте зафиксирована выручка в размере 215,4 млрд руб. Это на 8,4 % больше по отношению к июлю 2022-го. Общие показатели для "деятельности в области информации и связи" по статистике Росстата выросли в июле год к году на 14,7 %, составив 597,1 млрд руб. Стоит отметить, что для всех видов экономической деятельности в стране рост оказался не таким значимым.