Магазины одежды IDOL откроются в России в конце сентября

Новые магазины одежды в сегменте "премиум" под названием IDOL от Melon Fashion Group (управляет Zarina, Befree, Love Republic и Sela) откроются в России в конце сентября.

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"Melon Fashion Group <...> объявляет о запуске пятого бренда, ассортимент которого составляют женская и мужская одежда, а также аксессуары и обувь. Уже стартовали онлайн-продажи в интернет-магазине idol.ru, а также на маркетплейсе Lamoda. Открытия первых магазинов в крупнейших ТЦ состоятся в конце сентября", - говорится в сообщении группы.

Отмечается, что главная идея IDOL заложена в его названии: I DO Life - "я сам создаю свою жизнь, себя и окружение". Основа бренда - изделия из мягкой шерсти, кашемира и смесовых материалов высокого качества. Для него были привлечены новые поставщики, работающие с премиальными материалами и международными брендами.

"Выход в новый для себя сегмент affordable premium, своего рода стартап, дух которого мы культивируем в компании. Такой шаг соответствует стратегии развития и расширения Melon Fashion Group, что позволит усилить свое присутствие на fashion-рынке России и привлечь новую аудиторию", - полагает гендиректор группы Михаил Уржумцев.

В августе шведская Eastnine сообщила, что завершила продажу 36% акций ритейлера за 15,6 миллиарда рублей компании "ГЕМ Инвест". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила рекламному агентству "Радио Реклама НН", подконтрольному Kismet Capital Group Ивана Таврина, приобрести до 75% MFG.