Эксперт оценил будущее импортозамещения в России

В условиях продолжающихся санкций и ухода с российского рынка глобальных ИТ-компаний продолжается работа по замене иностранного программного обеспечения на отечественные альтернативы. Возможно ли полностью заместить зарубежный софт отечественным, и какой стратегии нужно придерживаться в текущих реалиях, рассказал директор направления облачных решений EdgeЦентр Глеб Сердитых.

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Чтобы стимулировать более широкое использование российского программного обеспечения, в решениях необходимо уделять первостепенное внимание надежности, доступности, истории эксплуатации и конкурентоспособной цене. Некоторые отечественные варианты сталкиваются с трудностями в удовлетворении этих критериев.

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Корпорации могли позволить себе почти неограниченные бюджеты на маркетинг и профильную разработку. Свой софт они развивали годами, используя все возможности международных рынков. В России много достойного отечественного ПО, которое никак не уступает по качеству зарубежному. Но у некоторых продуктов в отдельных сферах есть очевидное отставание компонентов от мировых стандартов именно по этой причине — им было крайне сложно конкурировать с мировыми гигантами.

Чтобы стимулировать более широкое использование российского программного обеспечения, в решениях необходимо уделять первостепенное внимание надежности, доступности, истории эксплуатации и конкурентоспособной цене. Некоторые отечественные варианты сталкиваются с трудностями в удовлетворении этих критериев.

Корпорации могли позволить себе почти неограниченные бюджеты на маркетинг и профильную разработку. Свой софт они развивали годами, используя все возможности международных рынков. В России много достойного отечественного ПО, которое никак не уступает по качеству зарубежному. Но у некоторых продуктов в отдельных сферах есть очевидное отставание компонентов от мировых стандартов именно по этой причине — им было крайне сложно конкурировать с мировыми гигантами.

Для развития отечественной индустрии программного обеспечения эксперт предлагает инвестировать в местные разработки при поддержке государства в виде льгот для разработчиков и стимулирования спроса. В качестве мер предлагаются налоговые льготы для ИТ-компаний и заказчиков, а также ограничения на использование иностранного ПО при наличии российских альтернатив.

Полностью перейти на российский софт по всем направлениям, от операционных систем и многопользовательских игр до офисных пакетов и банковских платформ, невозможно. Есть узкие сферы специализированного ПО, где зависимость непреодолима. И чем уже специфика, тем эта зависимость может быть больше. Однако это не повод ничего не делать.

Хотя полное замещение может оказаться недостижимым во всех областях, необходимо поставить задачу снизить зависимость от иностранного ПО до уровня менее 50%, а в чувствительных отраслях - и того ниже, считает Сердитых.