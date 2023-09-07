Ростех импортозаместил остекление кабин экипажа для самолетов SJ-100

"В машине заменено более 40 иностранных систем и агрегатов и в том числе - остекление кабины пилотов. Оно ни в чем не уступает иностранным аналогам и успешно прошло наземные испытания. Мы уже приступили к его серийным поставкам: до конца 2023 года ОАК будут переданы 20 комплектов изделий для 20 SJ-100. В будущем его выпуск будет увеличен по мере наращивания производства российских "Суперджетов", - приводятся в сообщении слова первого замгендиректора Ростеха Владимира Артякова.