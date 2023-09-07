Ростех импортозаместил остекление кабин экипажа для самолетов SJ-100

Российская госкорпорация «Ростех» импортозаместила высокопрочное остекление для кабин экипажа Sukhoi Superjet 100 и для защиты внешнего светового оборудования. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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Высокопрочные стекла выпускает Обнинское научно-производственное предприятие «Технология». Стекло полностью произведено из российских материалов, оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло проверки на стойкость при столкновении с птицами.

В «Ростехе» отметили, что ранее такое стекло поставляли из-за рубежа. Оптику уже установили на опытный образец SJ-100, который сейчас проходит летные испытания.

Комплект для одного самолета состоит из шести изделий остекления кабины пилотов. Стекло рассчитано на температуры от минус 62 градусов до плюс 85. Лобовые стекла и форточки выдерживают столкновение с птицей на скорости более 570 километров в час без разгерметизации.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков назвал импортозамещения SJ-100 проектом государственной важности.

«Этот самолет заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и на годы вперед станет одним из основных в парке отечественных авиакомпаний. В машине заменено более 40 иностранных систем и агрегатов», - подчеркнул он.