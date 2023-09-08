Китайский инвестор намерен вложить $20 млн в выпуск телеком-оборудования в Иннополисе

Инвестор из Китая займет большую часть площадей технопарка в сфере высоких технологий "Иннопарк" в Иннополисе под создание телекоммуникационного оборудования, инвестиции в проект составят более $20 млн. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов на пресс-конференции в рамках российско-китайского форума "Ростки" в Казани.

"Китайская компания заняла большую часть площадей, которые мы построили в городе Иннополисе в рамках проекта "Иннопарк", там будет производиться достаточно технологичное оборудование для телекоммуникационного сектора - это и коммутаторы, и серверные шкафы. Объем инвестиций - более $20 млн", - отметил Халимов.

Он добавил, что по плану до конца 2023 года предприятие выпустит первую продукцию.

В августе 2022 года сообщалось, что индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк" появится на территории особой экономической зоны "Иннополис" в декабре 2022 года. Объем инвестиций оценивался в 1,2 млрд рублей. В промпарке смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность. Резиденты будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях.