В свободной экономической зоне Донбасса запустят замещающее импорт труб производство

Производитель труб для магистральных трубопроводов из Донецкой Народной Республики стал резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах и намерен переоснастить предприятие под выпуск труб меньшего диаметра. Об этом сообщил генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.

"Новый участник свободной экономической зоны имеет опыт по производству пластмассовых плит, полос, профилей и труб для прокладки магистральных трубопроводов диаметром от 90 до 500 мм. <…> После технического переоснащения предприятие начнет выпускать трубы меньшего диаметра из полипропилена со стекловолокном, что в том числе позволит заместить импортные аналоги такой продукции", - приводит его слова пресс-служба фонда.

По словам Шагиахметова, в ДНР сформировался спрос на трубы меньшего диаметра для монтажа тепловых систем, слива, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах и в частном секторе.

На 8 сентября 2023 года в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах были включены 11 компаний и предприятий, их совокупный заявленный объем инвестиций превысил 27 млрд рублей. Кроме того, на инвестиционном портале фонда зарегистрированы более 220 юридических лиц.