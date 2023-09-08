Российские власти признали сложности с попыткой заменить иностранный софт

Гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения начнут выдавать не разработчикам, а заказчикам. О таких планах рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с представителями IТ-сообщества Омской области, передает ТАСС.

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По его словам, властям сложно понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка окажется неудачной. Иногда от разработчиков звучат обещания завоевать мир, но на практике продукт оказывается не слишком нужным рынку.

У компаний, имеющих представление о применении софта, больше компетенций в том, что нужно им для замены. При этом, подчеркнул министр, если у заказчика возникнут проблемы с готовым решением, то ему придется вернуть грант.

На заказчика же возложат и экспертизу предлагаемых решений, однако при одном условии. Ему нельзя будет привлекать госфинансирование для своих дочерних проектов. Также Шадаев заметил, что в ряде случаев крупные заказчики согласны софинансировать разработки, иногда из своих средств они оплачивают более половины стоимости.

Минцифры 17 июля объявило о приостановке выдачи грантов на разработки в сфере IT. Перед его возобновлением оно анонсировало аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий. По словам Шадаева, завершить аудит хотят не позднее середины октября.

При этом в июне российские IT-компании пожаловались на отсутствие грантов и обещанных льготных кредитов на импортозамещение иностранного софта.