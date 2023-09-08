В России успешно протестировали отечественные медицинские устройства

В российском Национальном медицинском исследовательском центре прошло успешное тестирование первого медицинского программно-аппаратного комплекса, который использует оборудование от QTECH. Этот комплекс работает на операционной системе ASTRA LINUX и гарантирует безопасную передачу данных в критически важных информационных сетях.

Для тестирования использовались коммутаторы QSW-3750 и точки доступа QWP-420 от QTECH. Они продемонстрировали высокую скорость и надёжность работы в ранее реализованных проектах. После этого было решено провести тестирование этого оборудования в медицинском центре.

Тестирование включало оценку корректности передачи данных, защиту данных с помощью механизма динамического контроля сессий, а также способность системы обнаруживать и предотвращать сетевые атаки. Результаты исследования подтвердили соответствие оборудования заявленным характеристикам и стандартам безопасности в России.