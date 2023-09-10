Сберу удалось заместить большинство иностранных решений в своей работе
С начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. К примеру, уже сейчас Центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center Сбера полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95 процентов. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«В части защиты инфраструктуры, мы также продолжаем вести активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства. При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации», — отметил замглавы Сбера.
По словам Кузнецова, до 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений.