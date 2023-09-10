Сберу удалось заместить большинство иностранных решений в своей работе

С начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. К примеру, уже сейчас Центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center Сбера полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95 процентов. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.