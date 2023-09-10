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Сберу удалось заместить большинство иностранных решений в своей работе

С начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. К примеру, уже сейчас Центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center Сбера полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95 процентов. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сберу удалось заместить большинство иностранных решений в своей работе
© РИА Новости

«В части защиты инфраструктуры, мы также продолжаем вести активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства. При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации», — отметил замглавы Сбера.

По словам Кузнецова, до 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений.