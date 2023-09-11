РФПИ проинвестирует производство лекарств и фармацевтических субстанций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ООО "САФФАРМ", дочерней структурой индийской фармацевтической компании Safecon Lifesciences, и ООО "Биофармацевтический центр" (принадлежит индийской Anicare Bio Science) об осуществлении инвестиций в производство лекарственных средств и фармацевтических ингредиентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

ООО "САФФАРМ" планирует построить в Мурманской области фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов для выпуска общих, гормональных и онкологических препаратов, добавили в фонде. Инвестиции РФПИ в проект строительства фармацевтических мощностей направлены на замещение импорта целого ряда лекарственных препаратов из-за рубежа, при этом некоторые из планируемых к производству препаратов ранее в России не производились, пояснили там.

Предполагаемая мощность фармацевтического комплекса составит 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1,8 тыс. тонн активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью расширения объемов производства в дальнейшем. Запуск предприятия ожидается в 2027 году.