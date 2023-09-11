Замглавы Минпромторга рассказал об импортозамещении судового оборудования
Более 60 проектов реализуют в России в рамках импортозамещения судового комплектующего оборудования. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов после сессии «Мировой транспортный северный путь» Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам замминистра, сейчас в стране строятся 50 судов, а в заявке находятся еще почти 80. Среди них есть аварийно-спасательные суда, современные атомные ледоколы, крупнотоннажные танкеры и другие. В направлении по импортозамещению судового комплектующего оборудования запущены более 60 проектов, еще 40 находятся в проработке.
«Основной наш вызов — создание российского, практически полностью российского современного судна-газовоза взамен тех, что были спроектированы и начинали строиться, как я уже говорил, с нашими бывшими партнерами из Южной Кореи», — сказал Евтухов, отметив, что первое такое судно планируют спустить на воду в 2029-2030 году.
Напомним, что в 2022 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент «Объединенной Судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что на восстановление российского судостроения после санкций достаточно трех лет. Он считает, что РФ должна рассчитывать на собственные силы и производить внутри страны все ключевое оборудование.