Замглавы Минпромторга рассказал об импортозамещении судового оборудования

Более 60 проектов реализуют в России в рамках импортозамещения судового комплектующего оборудования. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов после сессии «Мировой транспортный северный путь» Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам замминистра, сейчас в стране строятся 50 судов, а в заявке находятся еще почти 80. Среди них есть аварийно-спасательные суда, современные атомные ледоколы, крупнотоннажные танкеры и другие. В направлении по импортозамещению судового комплектующего оборудования запущены более 60 проектов, еще 40 находятся в проработке.

«Основной наш вызов — создание российского, практически полностью российского современного судна-газовоза взамен тех, что были спроектированы и начинали строиться, как я уже говорил, с нашими бывшими партнерами из Южной Кореи», — сказал Евтухов, отметив, что первое такое судно планируют спустить на воду в 2029-2030 году.