Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

Первый полет импортозамещенного МС-21 планируется провести до конца 2023 года, второй - запланирован на первый квартал 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Восточного экономического форума.
"По самолету МС-21. В Иркутске готовится одновременно два самолета в импортозамещенном лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года, и второй в первом квартале [2024 года]", - сказал он.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.