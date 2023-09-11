Названы сроки первых поставок самолетов SJ-100 и МС-21
Группа «Аэрофлот» заключила с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» контракт на поставку в 2023-2025 годах самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом пишет ТАСС.
«Заключены договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ-100», - пояснили в авиакомпании.
Торжественная церемония подписания соглашений прошла в рамках форума ВЭФ-2023. В ней приняли участие гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский, генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург и генеральный директор «Авиакапитал-Сервиса» Роман Пахомов.
По словам Сергея Александровского, первые два SJ-100 планируются к поставке в декабре 2023 года, первый МС-21 компания рассчитывает получить в IV квартале 2024 года, сообщает «Интерфакс».
Ранее Евросоюз на фоне российской спецоперации на Украине ввел санкции, запретив поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, их техобслуживание и страхование. Санкции также обязывали лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями.
Однако 8 апреля в ЕС разрешили продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года. Поправка дает возможность продать находящиеся в лизинге самолеты. В мае «Аэрофлот» заявил о выкупе у иностранных лизингодателей восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330.