Депутат МГД Гусева: Центр по разработке лекарств будет способствовать импортозамещению в фармотрасли

«Экономическая политика, которую ведет Москва по поручениям мэра Сергея Собянина, позволяет внедрять такие решения и разворачивать научно-технические площадки в короткие сроки. И этот принцип уже показывает результаты – на территории особой экономической зоны в последние несколько лет заработало 10 предприятий, только за семь месяцев 2023 года выпуск лекарств вырос на более чем 50% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Это демонстрирует верность выбранного подхода», – заключила председатель комиссии Мосгордумы.