Депутат МГД Гусева: Центр по разработке лекарств будет способствовать импортозамещению в фармотрасли
Открытый в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» научно-технический центр по разработке лекарств будет способствовать процессам импортозамещения в производстве медицинских препаратов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева.
«Собственное отлаженное производство лекарств и медизделий, национальная школа научных работников, сильная технологическая база, как показали последние годы, это важнейшие условия в противостоянии диктату глобального рынка и бигфармы. Пандемия, а потом и беспрецедентные санкции против нашей страны стали свидетельством того, что любое решение монополистов будет играть против конечного потребителя – пациента, который нуждается в препаратах, своевременно назначенном лечении. Поэтому кластер фармпроизводства, который разворачивается в ОЭЗ «Технополис «Москва» – это одно из важнейших направлений промышленной политики нашего города и государства в целом», – сказала Гусева.
По ее словам, научно-технический центр по разработке лекарств поможет обеспечить систему здравоохранения необходимыми лекарствами высокого качества.
«Сегодня внимание сосредоточено на импортозамещающих препаратах для лечения онкологических, аутоимунных, инфекционных заболеваний. Это первейший приоритет сегодня – такие пациенты не могут ждать, пока закончатся внешнеполитические игры или выкручивание рук со стороны западных производителей. Поэтому принципально важно запустить производство внутри страны, у нас, в Москве», – считает Гусева.
Также она отметила, что кластерный подход, когда и производственные мощности, и научная работа ведутся на одной площадке, сокращает сроки, позволяет оперативно выводить на рынок новые препараты, быстро реагировать на запросы системы здравоохранения и пациентов.
«Экономическая политика, которую ведет Москва по поручениям мэра Сергея Собянина, позволяет внедрять такие решения и разворачивать научно-технические площадки в короткие сроки. И этот принцип уже показывает результаты – на территории особой экономической зоны в последние несколько лет заработало 10 предприятий, только за семь месяцев 2023 года выпуск лекарств вырос на более чем 50% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Это демонстрирует верность выбранного подхода», – заключила председатель комиссии Мосгордумы.