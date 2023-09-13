ГК "Астра" переведет органы власти Сахалина на российское ПО

Группа компаний "Астра" поможет органам госвласти и муниципалитетам Сахалинской области перейти на отечественное программное обеспечение (ПО), а также создаст авторизованный учебный центр и реализует ряд других проектов на базе Сахалинского государственного университета. Соглашение с вузом и правительством региона подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила пресс-служба ГК "Астра".

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"Соглашение о стратегическом партнерстве между правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом и ГК "Астра" подписано на VIII Восточном экономическом форуме. Стороны договорились о создании на базе вуза авторизованного учебного центра, открытии кафедры, цифровой лаборатории. Предполагается перевод органов государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области на российское ПО", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в области будет запущен проект "Белая книга" по разработке российских аналогов зарубежных IT-решений для компаний различных отраслей. Документ предполагает совместное внедрение IT-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения в регионе и обеспечения цифрового суверенитета, а также привлечение сахалинских специалистов к разработке отечественных IT-решений и трудоустройство уволившихся из зарубежных компаний.

"Наше партнерство с Сахалинской областью - масштабный проект, направленный на укрепление цифрового суверенитета и серьезное развитие IT-отрасли в области. И это не только перевод госструктур на отечественные IT-решения и обучение специалистов работе с ними, это различные проекты по разработке уникальных аналогов зарубежных продуктов для ключевых направлений экономики, интеграция фундаментальной, прикладной науки и высокотехнологичных процессов для обеспечения трансфера технологий", - говорит директор департамента регионального развития ГК "Астра" Андрей Солдатов, его цитирует пресс-служба.

Внедрение отечественных IT-продуктов

В ходе форума ГК "Астра" договорилась о внедрении своих продуктов с крупными игроками ряда отраслей. С группой компаний Key Point, создавшей масштабную сеть дата-центров, подписано соглашение о выстраивании ее инфраструктуры на IT-решениях "Астры". Планируется совместная поддержка программ перехода на отечественный стек IT-решений в целях национальной безопасности, проведение пилотных проектов по построению инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на базе технологических решений обеих сторон.

О переводе всей IT-инфраструктуры на решения "Астры" заявила авиакомпания "Аврора", с ней подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны намерены развивать экосистему импортонезависимых программных продуктов с применением наработок "Астры". Планируется развитие услуг дата-центров авиаперевозчика для построения критической инфраструктуры на основе российских IT-продуктов, а также реализация совместных проектов на базе технологических решений ГК "Астра" и авиакомпании "Аврора", говорится в сообщении.

Сотрудничество с университетами

ГК "Астра" договорилась на форуме о запуске нескольких университетских проектов. На базе Дальневосточного государственного аграрного университета (Благовещенск) появится первый в Приамурье авторизованный учебный центр подготовки кадров для IT-импортозамещения компаний АПК. Подобный центр создадут и в Тихоокеанском государственном медуниверситете (Владивосток), уже в октябре преподаватели этого вуза пройдут обучение по программе ГК "Астра" и в дальнейшем смогут знакомить студентов с отечественными IT-продуктами.

С обоими университетами на ВЭФ подписаны соглашения о сотрудничестве. Стороны выразили готовность к реализации совместных программ обучения и образовательных проектов в части IT-импортозамещения, сообщила пресс-служба.

О группе компаний "Астра"

ГК "Астра" объединяет несколько российских разработчиков программного обеспечения: Astra Linux, "Увеон - облачные технологии", "РуБэкап", "РуПост", "Тантор Лабс", "Ресолют" и ISPsystem. В портфель ГК "Астра" входят сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации "Брест", ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс администрирования IT-инфраструктур ALD Pro и ряд других решений.

Все программные продукты ГК "Астра" включены в реестр Минцифры РФ и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры.

О форуме