«Яковлев» обсудит с Индией производство компонентов для российских самолетов

"Более того, это, конечно, и вопрос потенциального рынка: в Индии существует суперпотребность на региональные самолеты стоместные, и как раз SJ-100 под это идеально подходит. Поэтому техника плюс рынок, в моем понимании, могут дать хорошую возможность и углубить кооперацию с индийскими партнерами, и расширить рынок сбыта", - добавил он.