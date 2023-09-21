Positive Technologies хочет занять оставленную иностранцами часть рынка кибербезопасности

Компания Positive Technologies, работающая в сфере кибербезопасности, собирается получить часть российского рынка информационной безопасности, оставленного иностранными компаниями. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора компании Артем Сычев на полях Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. Он отметил, что компания ведет переговоры с клиентами по апробации продукта из категории NGFW.

"Мы работаем над тем, чтобы часть оставленного иностранцами рынка получить себе. У нас в перспективе будет продукт из категории межсетевых экранов нового поколения - Next Generation Firewall (PT NGFW). Сейчас идут переговоры с рядом клиентов по его апробации, это та ниша, на которую мы точно рассчитываем", - сказал он.

Сычев добавил, что в этом году компания планирует улучшать качество своих продуктов и расширять список клиентов.

В 2022 году число клиентов Positive Technologies выросло в целом на 20%, сегмент крупнейших клиентов компании расширился на 35%, с 849 до 1149 компаний. Кроме этого, по итогам года на российском рынке семь продуктов Positive Technologies стали лидерами в своих технологических нишах.